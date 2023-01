Giustizia: Nordio, riforme avranno come tema non trattabile autonomia magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme "saranno fatte attraverso una coniugazione, una concentrazione, spero un'assimilazione di energie con la magistratura, con le accademie, ovviamente con l’avvocatura. Queste riforme, che auspico, sono certo che avverranno in armonia ascoltando queste voci, ed avranno comunque un elemento non trattabile, che è l'indipendenza e l'autonomia della magistratura". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento in occasione della cerimonia per l’apertura del nuovo anno giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia. (Rin)