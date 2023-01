Russia-Bielorussia: presidente Cio, atleti dei due Paesi potrebbero partecipare a Olimpiadi sotto bandiera neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti di Russia e Bielorussia potrebbero avere la possibilità di prendere parte ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, gareggiando sotto una bandiera neutrale. Lo ha affermato il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach. "L'esclusione degli atleti sulla base del loro passaporto non corrisponde ai valori e alla missione della carta olimpica. Gli atleti russi e bielorussi potrebbero competere sotto una bandiera neutrale ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024", ha affermato Bach al settimanale tedesco "Spiegel". "Conosciamo il punto di vista dell'Ucraina, che non solo cerca di isolare la Russia come Stato, ma vuole anche isolare completamente tutti i russi... I singoli atleti non devono essere discriminati con un esclusione, anche se i loro Paesi sono in conflitto", ha rilevato Bach, commentando le dichiarazioni del ministro dello Sport ucraino Vadym Huttsait sull'eventuale reintegro degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni olimpiche. (Geb)