Balcani: Tajani, qualità interventi a conferenza Trieste dimostra interesse per il tema (2)

- Tajani ha osservato che, riguardo il problema dell’immigrazione irregolare, “più instabile è la situazione più c’è il rischio che arrivi”, dunque occorre operare per la stabilità di una regione che è stata attraversata da forti flussi migratori in questi anni. “C’è anche un rischio terrorismo”, ha detto in conclusione Tajani a proposito dei tentativi di infiltrazione nella regione da parte di alcuni estremisti. “Dobbiamo lavorare tutti assieme, perché i musulmani dei Balcani sono forse i peggiori nemici del terrorismo”, ha detto il ministro. Tajani ha infine ricordato le decisioni concrete già prese per lavorare sul tema dei Balcani occidentali da parte dell’Italia. “Il 21 marzo abbiamo in Serbia il primo business forum. La nostra ambasciata è già al lavoro, e non molte settimane dopo lo organizzeremo in Kosovo. Poi ci sarà un evento con tutti i ministri degli Esteri che organizzeremo a Roma”, ha detto ancora Tajani, ricordando infine un evento sul Corridoio 5. Il ministro ha auspicato l’organizzazione di altri business forum nella regione. (Res)