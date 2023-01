Balcani: Tajani, prossime iniziative business forum in Serbia e in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui Balcani l’Italia tornerà a lavorare per rafforzare il dialogo e la pace con due business forum, in programma a Belgrado il 21 marzo e poi a Pristina. Lo ha detto oggi in conferenza stampa a Trieste il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della conferenza nazionale “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione”. “Sono costantemente in contatto con Vucic e Kurti (il presidente serbo e il premier kosovaro), invitando sempre i due leader a spingere per soluzioni condivise, non per iniziative individuali. Il primo appuntamento è per il 21 marzo a Belgrado. “Dobbiamo avere un dialogo forte con la Serbia perché vogliamo che guardi più all’Europa e meno all’Oriente, ma anche noi dobbiamo mostrare interesse per tutti questi Paesi. Non sono previste visite imminenti, ma continueremo a essere politicamente presenti nei Balcani”, ha aggiunto il ministro. Il prossimo viaggio in programma è quello in Bosnia Erzegovina con il ministro degli Esteri austriaco. (Res)