Kosovo: sottosegretario Difesa Rauti incontra contingente militare italiano (2)

- Rauti è stata aggiornata sulle attività operative in corso e sulla situazione generale di sicurezza. Durante l'incontro con la rappresentanza militare italiana, il sottosegretario ha sottolineato come i Balcani siano "un quadrante strategico per l'equilibrio geopolitico globale", aggiungendo che "il governo rivolge particolare attenzione a questa regione e al Kosovo dove l'Italia, da sempre, svolge un ruolo importante per garantire la pace e la sicurezza internazionale, nell'ambito della Nato, dell'Unione europea, dell'Onu". "Stiamo lavorando a tutti i livelli, affinché il dialogo tra Kosovo e Serbia sia proficuo e si possa raggiungere un accordo", ha detto Rauti. "Voi che rappresentate e servite l'Italia, sotto l'egida della Nato, siete impegnati sul terreno, in una missione delicata e strategica, finalizzata a garantire sicurezza e stabilità in tutta la regione balcanica", ha concluso. (Res)