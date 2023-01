Balcani: Tajani, c'è rischio di instabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al forum sui Balcani il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato del rischio di infiltrazione di altri attori. Si pensi alla Russia in Serbia. C'è un pericolo di instabilità: "È un principio generale - osserva il ministro in una intervista alla "Stampa" - vale per i Balcani e per l'Africa. Se lasci spazi liberi, qualcun altro si infila. La Cina in Africa ha occupato spazi enormi. Lo stesso nei Balcani, insieme a Mosca, che tenta di ritagliarsi un ruolo forte. Noi abbiamo una parte importante da svolgere, intanto perché alcuni Paesi balcanici sono parte dell'Unione europea, altri sono candidati. Giochiamo in casa. Come Italia vogliamo portare e anche attrarre investimenti. Ci legano storia, cultura (in molti di questi Stati si studia l'italiano), impegno militare molto apprezzato". Il premier kosovaro Kurti sempre sul quotidiano di Torino ha chiesto più soldati italiani, per la sicurezza: "Ne abbiamo già 1000, apprezzati da kosovari e serbi. Valuteremo". L'Italia era stata esclusa da Francia e Germania dal quintetto per la stabilizzazione del Kosovo: "Ci volevano fare fuori. All'ultimo Consiglio europeo ho detto formalmente che l'Italia pretendeva di essere parte degli incontri, siamo parte del quintetto, o ci stiamo o non ci stiamo. Non c'è quintetto finto e duetto vero". (segue) (Res)