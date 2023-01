Serbia: ministro Esteri incontra ambasciatore Romania, focus su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha incontrato oggi l'ambasciatore romeno a Belgrado, Silvia Davidoiu. Dacic ha ringraziato le autorità di Bucarest per la posizione di principio riguardo alla conservazione dell'integrità territoriale della Serbia, il sostegno alle posizioni relative alla situazione in Kosovo e il processo di integrazione europea. Nel colloquio è stato reciprocamente affermato che le relazioni bilaterali dei due Paesi sono caratterizzate da "tradizionale amicizia, vicinanza e collaborazione". In particolare, è stato evidenziato che esistono ampi margini di miglioramento nella cooperazione economica, soprattutto nell'ambito di progetti di rilievo per il collegamento infrastrutturale, trasportistico ed energetico dei due Paesi, e nei settori dell'economia verde e circolare. (Seb)