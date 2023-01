Serbia: Vucic, parte dell'opposizione non vuole discutere proposta europea su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato che alcuni partiti politici dell'opposizione "non hanno accettato il mio invito a delle consultazioni sulla proposta europea per risolvere la questione del Kosovo" e "non hanno capito che lo Stato è più importante degli interessi politici di qualsiasi partito". Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui lo stesso Vucic ha quindi annunciato che andrà alla sessione dell'Assemblea nazionale sul Kosovo, che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, e risponderà a tutte le domande. (Seb)