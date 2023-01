Serbia: Djilas (Ssp), sia resa pubblica la proposta europea sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito serbo Libertà e giustizia (Ssp), Dragan Djilas, chiederà che "sia resa pubblica" la proposta europea sulla soluzione per il Kosovo e che nel Parlamento di Belgrado si adotti "una piattaforma di colloquio" in cui si afferma che "non vi è alcun riconoscimento del Kosovo" e "nessun consenso all'adesione del Kosovo all'Onu". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet. "Non sappiamo cosa ci sia scritto in quel documento", ha detto Djilas, sottolineando che "queste sono le uniche trattative pubbliche con documenti segreti e le trattative non possono essere pubbliche senza sapere quali sono le proposte contenute in esse". "Se coloro che hanno definito il documento hanno chiesto che fosse un documento segreto", allora, ha continuato il leader politico, "chiederemo loro di modificare tale decisione per sapere quali sono le proposte e quali le conseguenze dell'accettazione o non del piano. È necessario che il Parlamento adotti una piattaforma per i colloqui sul Kosovo in cui si affermi che non vi è alcun riconoscimento del Kosovo e nessun consenso della Serbia all'adesione del Kosovo all'Onu. Ciò rafforzerebbe la posizione del Paese, poiché il Kosovo non è una questione del presidente Vucic, ma una questione di Stato che riguarda tutti noi", ha sottolineato il presidente del Ssp. "Pensiamo sia necessario consultare tutti sulla questione, dai partiti, alle università, alla Chiesa ortodossa serba, all'Accademia serba delle scienze e arti, al settore civile", ha concluso Djilas. (Seb)