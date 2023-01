Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, proposta europea contiene 11 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta europea per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina contiene 11 punti e non la stessa che è uscita sui media di Belgrado qualche giorno fa. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, ripreso dalla stampa serba. "Ho visto sui media alcune proposte che non sono corrette. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto alla prima versione e abbiamo cercato di incorporare nella proposta i vari suggerimenti ricevuti dalle due parti, anche se abbiamo sottolineato molto chiaramente che l'essenza del documento non può essere cambiata", ha affermato Lajcak, il quale ha precisato che se una delle parti non accetta il piano, "la comunità internazionale reagirà in modo appropriato" e "sosterrà conseguentemente di più uno o ridurrà il sostegno all'altro". (segue) (Seb)