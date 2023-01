Kosovo-Croazia: ministro Economia Filipovic partecipa a Forum economico di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro croato dell'Economia, Davor Filipovic, è stato oggi a Pristina, in Kosovo, dove ha partecipato all'apertura del Forum economico Kosovo-Croazia. Il Forum si è tenuto sotto l'alto patrocinio del premier della Croazia, Andrej Plenkovic, e dell'omologo kosovaro, Albin Kurti. Filipovic ha incontrato l'omologa di Pristina Rozeta Hajdari per parlare delle opportunità nello sviluppo della cooperazione economica tra Croazia e Kosovo. "Il Forum economico Croazia-Kosovo è un'ottima occasione per istituzioni e partner commerciali per discutere dell'ulteriore intensificazione della cooperazione economica tra i nostri due Paesi. Sebbene il commercio reciproco sia in aumento, vogliamo migliorarne la struttura, trovare nuove forme di cooperazione commerciale ed economica ed esplorare le possibilità di migliorare la cooperazione in materia di investimenti", ha detto Filipovic, il quale ha sottolineato che la Croazia è "pronta a intensificare la cooperazione economica con il Kosovo". "Vediamo numerose opportunità nel settore dell'energia, della costruzione di strade, dell'edilizia, dell'informatica e delle telecomunicazioni. La nostra delegazione oggi comprende un certo numero di aziende croate dei suddetti settori e credo che il Forum si tradurrà in nuove partnership commerciali e nell'approfondimento di quelle esistenti", ha sottolineato il ministro croato.(Seb)