Serbia-Kosovo: ambasciatore Gori, Associazione comuni serbi uno degli elementi chiave per normalizzazione relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gori ha quindi annunciato che si sta lavorando per portare nuovi investimenti in Serbia, e che nel prossimo periodo si terranno due importanti incontri a tal proposito nel Paese balcanico, uno a fine marzo e l'altro a fine maggio. "Il primo è il Business forum Italia-Serbia che si terrà a Belgrado il 21 marzo, in cui ci concentreremo su tre settori: energia e transizione verde, agricoltura e agritech, nonché infrastrutture. Un altro incontro molto importante si terrà poi a maggio, alla Fiera dell'agricoltura di Novi Sad, dove l'Italia sarà Paese partner della Fiera", ha detto. Infine, quando si tratta di relazioni economiche, l'ambasciatore italiano ha concluso che l'Italia "è uno dei partner più importanti della Serbia nell'Ue, insieme alla Germania". "In Serbia sono registrate più di 1.200 imprese italiane e l'interscambio supera i quattro miliardi di euro", ha sottolineato Gori. (Seb)