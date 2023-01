Pd: validate firme per candidature, corrono per segreteria Cuperlo, Bonaccini, De Micheli e Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Si è riunita oggi, nella sede del Nazareno, la commissione chiamata a validare le firme raccolte dai candidati alla segreteria del Partito democratico. E' quanto si legge in una nota del Pd. I candidati che hanno raggiunto le firme necessarie sono: Stefano Bonaccini, 3.000 firme; Gianni Cuperlo, 3.000 firme; Elly Schlein, 3.000 firme e Paola De Micheli, 2.825 firme. La commissione ha, poi, provveduto all'estrazione per determinare la posizione dei nomi sulla scheda. I candidati appariranno in questo ordine: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein. (Com)