Maltempo: Coldiretti, oltre mezzo milione di italiani a letto per influenza, è "Vitamina Day"

- Con oltre mezzo milione di italiani finiti a letto per l'influenza nell'ultima settimana, l'arrivo del freddo e gelo polare, rischia di aumentare i malanni di stagione ed è importante rafforzare le difese immunitarie per combattere raffreddore e mal di gola. E' quanto afferma la Coldiretti, sulla base dell'ultima rilevazione di Influnet, che ha promosso nel week end piu' freddo dell'anno il "Vitamina Day" nei mercati di Campagna amica di tutta Italia, a partire da quello di Roma in via San Teodoro 74, con agrichef e tutor della spesa per far conoscere i sani e naturali "rimedi contadini" per difendersi a tavola con la giusta alimentazione. E' scientificamente provato - spiega la Coldiretti in una nota - che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c'è dubbio che l'alto contenuto di questa vitamina negli agrumi, ma anche nei kiwi, ha un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che "annientano" l'organismo e che sono prodotte, proprio dal nostro corpo, in grandi quantità nel periodo invernale. Ed allora - continua la Coldiretti - invece di abusare di sostanze multivitaminiche che vanno tanto di moda oggi, è meglio preferire gli agrumi e tutta la frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati, che il nostro Belpaese ci offre in questo momento con benefici per il portafogli e il palato. Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini. Se contro mal di gola si consiglia di fare gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere d'acqua e sale, contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po' di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La fastidiosa tosse può essere sedata, poi, bevendo il succo di un limone con un cucchiaio di miele. In caso di gola infiammata è utile anche fare degli sciacqui con sei cucchiai di aceto di mele aggiunto a mezzo bicchiere di acqua. Per la raucedine il toccasana è un centrifugato di carote fresche e un cucchiaino di miele da bere durante la giornata. E se si aggiungono problemi bronchiali i nonni contadini preparavano un decotto con 2 o 3 cucchiai di semi di lino, acqua e mezzo bicchiere di vino rosso fatti bollire per due o tre minuti. Il tutto va versato su una salvietta di cotone o di lino da piegare e mettere sul petto, lasciandolo fino a quando diventerà freddo. E per la convalescenza, nessun dubbio, mangiare pomodori crudi molto maturi o berne il succo aiuta a tornare presto in forma. (segue) (Com)