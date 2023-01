Genova: denunciati dalla Polizia di Stato due promotori gruppo No-vax "guerrieri ViVi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi venivano coordinati su gruppi telegram creati ad hoc e sugli stessi gruppi venivano poi pubblicizzate le incursioni, con immagini o screenshot di quanto vandalizzato. Sono state create anche alcune sfide con cui i promotori invitavano gli adepti a compiere azioni illecite, come posizionare striscioni o adesivi ritraenti il logo del gruppo su sedi istituzionali, in una sorta di gara che prevedeva un premio in bitcoin da assegnare all'autore dell'azione più eclatante. Le perquisizioni eseguite dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova, con l'ausilio degli omologhi uffici e delle Digos di Brescia, Verona e Matera, e il coordinamento del Servizio Polizia postale e delle Comunicazioni di Roma - prosegue la nota - presso le residenze degli indagati, i loro luoghi di lavoro e un maneggio in provincia di Brescia presso cui si incontravano, hanno consentito di acquisire evidenze informatiche di conferma dell'attuale operatività dei "ViVi" e di ritirare cautelativamente sei armi comuni da sparo, in disponibilità degli indagati, regolarmente denunciate. E' in corso il sequestro preventivo dei loro mezzi di comunicazione e propaganda in rete, emesso dal Gip del Tribunale di Genova. (Com)