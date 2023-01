Armenia: autorità valutano istituzione servizio militare volontario a tempo determinato per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Armenia stanno valutando la possibilità per le donne di registrarsi volontariamente al servizio militare per un tempo determinato. Lo, ha affermato il primo ministro Nikol Pashinyan, in occasione della Giornata dell'esercito. "Nel prossimo futuro, stiamo progettando di introdurre un istituto completamente nuovo di servizio militare volontario femminile a tempo determinato", ha dichiarato Pashinyan. Il primo ministro ha anche ringraziato le donne che prestano servizio sotto contratto nell'esercito armeno, comprese quelle in servizio di combattimento. Gli addestramenti dei riservisti di tre mesi vengono gradualmente sostituiti con addestramenti mensili o di 25 giorni, ha affermato Pashinyan, aggiungendo che il Paese sta adottando misure per dotare l'esercito di armi e attrezzature moderne, cercando di incoraggiare il più possibile i produttori locali. Il servizio militare di due anni è obbligatorio in Armenia per i cittadini di sesso maschile tra i 18 e i 27 anni. (Rum)