Israele: capo Stato maggiore invia nuove forze militari in Giudea e Samaria dopo attacco Gerusalemme

- Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, il generale Herzi Halevi, ha ordinato di rafforzare con l’invio di nuove unità militari la divisione di stanza in Giudea e Samaria. Lo riferisce il sito “Kan”. L’ordine giunge dopo l’attacco terroristico avvenuto ieri sera fuori da una sinagoga nel quartiere di Neve Ya’akov, a Gerusalemme, in cui sono morte di sette persone, cinque uomini di 20, 25, 30, 50 e 60 anni, e due donne di 60 e 70 anni, oltre al ferimento di un ragazzo di 15 anni, un altro di 24 anni e una donna di 60 anni. Il generale Halevi ha dato istruzioni ai militari per prepararsi a una possibile spirale di violenza. Per questa sera, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato il Gabinetto di sicurezza nazionale che ha il potere di decidere e approvare eventuali operazioni militari. "Abbiamo deciso una serie di passi immediati, immagino ne sentirete parlare presto", ha affermato il premier israeliano in una nota.(Res)