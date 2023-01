Pensioni: Berlusconi, nostro impegno a portare le minime a mille euro rimane in modo assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Come sapete, la coalizione del centrodestra che noi abbiamo fatto nascere nel 1994, quasi trent'anni fa, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere un centrodestra vincente sul piano politico e sul piano dei numeri. Noi di Forza Italia nella coalizione rappresentiamo l'anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo, in un grande Paese europeo come l'Italia, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. In una parola, non esisterebbe un centrodestra di governo senza Forza Italia". E' quanto ha affermato, in un video pubblicato su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni Regionali in Lazio e Lombardia del prossimo 12 e 13 febbraio. "Noi di Forza Italia non dimentichiamo mai gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori. E l'aumento delle pensioni ad un minimo di 1.000 euro per tutti, anziani e disabili, era ed è un obiettivo che vogliamo realizzare ad ogni costo in questa legislatura - ha continuato l'ex premier -. Finora nella legge di Bilancio abbiamo ottenuto un primo aumento a 600 euro. È solo il primo passo, realizzato nonostante il pochissimo tempo a disposizione e nonostante la necessità di impiegare molte risorse per il caro bollette, per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. Quindi il nostro impegno a portare le pensioni a 1.000 euro rimane in modo assoluto. Lo abbiamo promesso e lo faremo. Per noi le promesse fatte in campagna elettorale sono sacre. Solo noi di Forza Italia abbiamo questo progetto per gli anziani, solo noi abbiamo già dimostrato di mantenere questi impegni quando siamo stati al governo. Vi ricordo che con il mio governo, nel 2001, abbiamo portato le pensioni minime ad un milione delle vecchie lire. Per questo io vi chiedo, dal profondo del cuore: di non rimanere a casa il 12 e il 13 febbraio di andare a votare e di non sprecare il vostro voto". Berlusconi ha aggiunto: "Dovete darci più forza per poter realizzare davvero le nostre promesse e i nostri impegni. E quindi votate per i candidati di centrodestra, Attilio Fontana in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio, e per questo, all'interno del centrodestra scegliete e votate Forza Italia. Sarà il vostro più sensato e migliore investimento per il vostro futuro. Auguro a tutti voi buona salute e grande serenità". (Rin)