Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.Palazzo di Giustizia, via Manara, 4 (ore 10:30)VARIE"Scrivere sui margini – La missione di raccontare le periferie dell'informazione alla luce delle carte deontologiche" è il titolo dell'incontro tra l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e giornalisti e comunicatori, in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.Museo Diocesano "Carlo Maria Martini", Piazza Sant'Eustorgio, 3 (ore 10)Il presidente dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria nazionale del Pd, Stefano Bonaccini, interviene a “Energia popolare per il Pd e per l'Italia”.Talent Garden Calabiana, via Arcivescovo Calabiana, 9 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi per la provincia di Lecco per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Sono presenti il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi, il capolista Giuseppe Procopio e i candidati in provincia di Lecco.Piazza Airoldi, 3, Robbiate/Lc (ore 11)Il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini interviene a un evento sull’impegno della Lega al Governo per Milano e per la Lombardia. Con lui ci sono Attilio Fontana, governatore della Lombardia e candidato del centro destra alle prossime elezioni regionali, tutti i ministri della Lega, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Alessandra Locatelli e Giuseppe Valditara e i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.Teatro Manzoni, Via Manzoni, 40 (ore 15)Il candidato a presidente della Lombardia Pierfrancesco Majorino è presente all’incontro pubblico con la cittadinanza “Salviamo l’ospedale di Menaggio”. Partecipano anche i candidati nelle liste della provincia di Como per Majorino: Maria Cristina Redaelli, consigliere di Menaggio, e Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico.Scuola J. Rezia, via Carla Camozzi, 23 Menaggio/ Co (ore 15:15)(Rem)