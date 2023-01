Germania: al via visita di Scholz in Sud America, tappe in Argentina, Cile e Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz inizia oggi la visita in Sud America, che lo porterà prima in Argentina e successivamente in Cile e Brasile. Una missione, si legge sulla pagina del cancellierato che "sottolinea l'importanza della regione come partner" per Berlino. L'obiettivo è quello di "approfondire le relazioni politiche ed economiche", cementare "la lotta contro il cambiamento climatico" e muoversi in direzione "di una crescita economica sostenibile", con particolare attenzione alle energie rinnovabili. Scholz, che atterrerà alle 17.45 all'aeroporto internazionale di Ezeiza (Buenos Aires) verrà ricevuto nella serata di oggi dal presidente argentino, Alberto Fernandez, alla presenza del ministro degli Esteri, Santiago Cafiero. (segue) (Geb)