Germania: al via visita di Scholz in Sud America, tappe in Argentina, Cile e Brasile (2)

- In Cile, Scholz avrà domenica un bilaterale con il presidente Gabriel Boric. Il giorno successivo, il cancelliere parteciperà a un incontro con imprenditori dei due Paesi, appuntamento cruciale per gli interessi europei. Il Cile rimane potenza mondiale del rame e del litio, asset oggetto di una accesa corsa tra potenze, a partire dalla Cina. La Germania, fa notare la stampa locale, potrebbe rivelarsi vincente nella sua capacità di offrire tecnologia nella produzione di batterie con alti standard di rispetto ambientale, punto sul quale il governo progressista di Boric, complice i problemi alla falda freatica di cui soffre il Paese, potrebbe essere sensibile. Secondo fonti del governo tedesco pubblicate sulla stampa latinoamericana, l'occasione sarà anche propizia per trattare lo spinoso caso della "Colonia dignità", un enclave tedesco a circa quattrocento chilometri a sud della capitale, Santiago, fondato nel 1961 dal sottufficiale nazista Paul Schaefer. Un luogo che servì da centro di detenzione clandestina e torture nei primi anni della dittatura militare di Augusto Pinochet. (segue) (Geb)