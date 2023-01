© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà al popolo di Israele. Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Profondamente addolorato e preoccupato per l'attentato avvenuto davanti alla Sinagoga di Gerusalemme. Addolorato perché avvenuto nella Giornata della Memoria e senza rispetto per lo Shabbat. Preoccupato per l'escalation di violenza", ha aggiunto. (Res)