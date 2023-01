Roma: controlli antidroga in città, 9 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove arresti e un'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio delle operazioni condotte dalla polizia che ha sequestrato oltre 500 grammi di droga e 4 mila euro, provento dell'attività illecita. Al centro storico, in via del Politeama, gli agenti hanno notato la presenza di due persone che confabulavano tra di loro e poi hanno assistito a uno scambio all'interno di un veicolo. La perquisizione sia personale che veicolare di un 34enne italiano, ha permesso di rinvenire 16,2 grammi di cocaina e 2.665 euro. L'uomo è stato arrestato e dopo la convalida è stato disposto per lui l'obbligo di dimora nel Comune di Roma ed è stato sottoposto all'obbligo di firma. (segue) (Rer)