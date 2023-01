Roma: controlli antidroga in città, 9 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Casilina, invece, in seguito alle segnalazioni pervenute dai residenti, i poliziotti hanno effettuato, insieme al cane antidroga Faro, una perquisizione domiciliare a casa di un 27enne italiano e hanno sequestrato circa 94 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 350 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato e al giovane è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sempre nella stessa zona gli agenti hanno arrestato in flagranza un uomo ed una donna entrambi 34enni trovati in possesso di 147 grammi di hashish, di 17,40 grammi di cocaina e 765 euro in contanti. Per entrambi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. (segue) (Rer)