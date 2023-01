Roma: controlli antidroga in città, 9 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Tor Carbone è finito in manette un 28enne italiano gravato da numerosi precedenti di polizia. Gli agenti sospettavano che l'uomo fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e hanno effettuato una perquisizione domiciliare all'interno del suo appartamento, rinvenendo circa 134 grammi di hashish. A seguito di convalida dell'arresto il Giudice per le indagini preliminari ha disposto per l'uomo la misura cautelare dei domiciliari. Un 28enne italiano inoltre è stato fermato mentre cedeva sostanza stupefacente in cambio di 20 euro. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4,51 grammi di cocaina. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stata disposta la misura dei domiciliari. (segue) (Rer)