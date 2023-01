Roma: controlli antidroga in città, 9 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Valsugana, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 36enne romano che, fermato per controllo a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di circa 21 grammi di cocaina. Poco dopo, sempre a seguito di un controllo, i poliziotti hanno arrestato in via Radicofani un italiano di 47 anni il quale a bordo della propria auto è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 320 euro in contanti. A seguito di convalida dell'arresto per il 36enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia mentre per il 47enne è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma. (segue) (Rer)