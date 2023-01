Roma: controlli antidroga in città, 9 arresti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato in via dell'Archeologia una donna italiana di 52 anni gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, i poliziotti, nel transitare in via dell'Archeologia, hanno notato un gruppo di ragazzi che alla loro vista si dileguavano per i ballatoi, mentre urlando avvisavano della presenza delle forze dell'ordine. Alcuni dei giovani erano stati visti in altre circostanze in compagnia della 52enne e la perquisizione presso l'abitazione della donna ha permesso di rinvenire 100 grammi di cocaina. A seguito di convalida dell'arresto per lei è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Infine, gli agenti del commissariato Velletri hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un italiano di 36 anni dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. (Rer)