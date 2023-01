Farnesina: Foti (Fd'I), subito chiarezza su attentati contro sedi diplomatiche italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sedi diplomatiche italiane in Germania e Spagna "sono state bersaglio di atti vandalici. Al Primo consigliere dell'ambasciata d'Italia a Berlino, Luigi Estero, giunga la solidarietà mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera per l'attentato che ha provocato l'incendio della sua automobile nella Capitale tedesca. Inoltre, la parete del Consolato generale a Barcellona è stata imbrattata. Sono episodi gravi che seguiamo con la massima preoccupazione e sui quali è opportuno fare chiarezza per individuarne a matrice". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)