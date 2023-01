Vino: Nevi (FI), uso moderato fa bene alla salute, da inventore Nutriscore teorie strampalate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vino, "se consumato con moderazione e in maniera consapevole, non solo non è dannoso, ma fa bene alla salute. Ad affermarlo nuovamente attraverso ricerche e documenti scientifici sono stati i medici e gli specialisti della materia che hanno preso parte al recente simposio nazionale di Assoenologi che ha avuto come tema proprio il rapporto tra vino e salute. Il professore Giorgio Calabrese, per citarne uno, ha spiegato, testualmente, che 'bere vino durante i pasti è associato a un minor rischio di diabete di tipo due'. Quindi, ricerche mediche che non possono essere scalfite dalle teorie strampalate del professor Serge Hercberg, che è l'ideatore del Nutriscore, il sistema di etichettatura a colori assolutamente fallimentare e inaccettabile". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale FI Agricoltura. "Quando si pronuncia il professor Hercberg sembra sempre che parli per conto di qualche multinazionale che forse ha sostenuto e magari ancora sostiene il suo progetto Nutriscore. La credibilità - prosegue il parlamentare - è un'altra cosa e passa attraverso la ricerca e non eventuali interessi. Che suggeriscono, a quanto pare, anche di attaccare frontalmente il nostro governo e in particolare il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che negli ultimi giorni si è fatto giustamente promotore dell'apertura di un tavolo bilaterale tra i ministeri dell'Agricoltura e della Salute italiani e e irlandesi sulla questione etichettatura che potrebbe consentire all'Irlanda di inserire proprio degli 'alert' per la salute sulle etichette da apporre sugli alcolici. Un via libera dell'Unione europea incomprensibile, dato che circa un anno fa il Parlamento europeo già si era espresso negativamente proprio sul tema etichettatura, dopo aver acquisito autorevoli pareri scientifici". (segue) (Com)