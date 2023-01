Vino: Nevi (FI), uso moderato fa bene alla salute, da inventore Nutriscore teorie strampalate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di FI aggiunge: "Un punto, che deve essere chiaro a tutti, è che il nostro made in Italy non può essere messo in discussione e tanto meno la famosa e universalmente riconosciuta dieta mediterranea. Difenderemo le nostre eccellenze agroalimentari, a iniziare dal vino, con tutti gli strumenti legislativi in nostro possesso. Siamo pronti a portare la discussione su tutti i tavoli e saremo decisi a contrastare eventuali altre uscite come quella dell'ideatore del Nutriscore - conclude Nevi -, da cui non dobbiamo certo imparare nulla". (Com)