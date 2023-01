Lazio 2023: a Latina presentata lista del Terzo polo a sostegno di D'Amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Latina presso l'hotel Europa si è tenuto l'incontro con il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e la lista composta da Azione, Italia Viva e Renew Europe. "Entriamo nelle ultime due settimane di campagna elettorale con grinta e consapevolezza dell'importanza di questo appuntamento elettorale. Alessio D'Amato rappresenta la figura politica capace di governare e gestire bene l'ente, una garanzia per il funzionamento della Regione da cui dipendono molti dei settori più importanti per i nostri territori. Siamo al suo fianco e contribuiremo con determinazione al risultato della coalizione a suo sostegno", commenta la lista in una nota. (Rer)