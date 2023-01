Business news: Spotify taglia il personale, nel mirino il 6 per cento della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del digitale svedese Spotify si prepara a un'importante riduzione del personale che riguarderà il 6 per cento della propria forza lavoro, circa 600 dipendenti. Lo ha annunciato la stessa società, comunicando anche l'uscita di scena del suo responsabile dei contenuti e degli affari pubblicitari, Dawn Ostroff. I costi di liquidazione dovrebbero aggirarsi tra i 35 e i 45 milioni di euro, ha fatto sapere Spotify, che al 30 settembre scorso dava impiego a tempo pieno a circa 9.800 dipendenti. Nei giorni scorsi altre importanti compagnie del settore, tra cui le statunitensi Meta (proprietaria di Facebook e Instagram) e Microsoft, hanno annunciato il taglio di migliaia di posti di lavoro in vista di una possibile recessione dell'economia globale e sulla base della necessità di concentrare risorse e investimenti in nuovi settori come l'intelligenza artificiale. Già a ottobre Spotify aveva annunciato che avrebbe rallentato il ritmo delle assunzioni per il resto dell'anno e nel 2023. (Sts)