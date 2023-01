Business news: Spagna, Soltec ottiene autorizzazione ambientale per 16 impianti fotovoltaici a Murcia e Alicante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Soltec Power Holdings ha ottenuto la dichiarazione di impatto ambientale (Eis) favorevole per 16 impianti fotovoltaici nelle province di Murcia e Alicante con una capacità totale di 401 megawatt (MW) di potenza. Secondo quanto riferito in un comunicato, 352 MW sono in co-sviluppo con TotalEnergies, con una partecipazione del 35 per cento.In questo modo, Soltec dispone già di tutte le dichiarazioni di impatto ambientale in scadenza a gennaio 2023 necessarie per avviare i vari progetti di energia rinnovabile. Per l'amministratore delegato della società, Raul Morales, queste autorizzazioni sono "un riflesso dei progressi che l'azienda sta compiendo nello sviluppo dei suoi vari progetti" (Spm)