Business news: Serbia, da Bers prestito di 14 milioni di euro a Vojvodina per miglioramento efficienza energetica

- Il presidente del governo provinciale della Vojvodina, in Serbia, Igor Mirovic, e il direttore regionale per i Balcani occidentali presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Matteo Colangeli, hanno firmato un contratto del valore di 14 milioni di euro volto a garantire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici in Vojvodina. Lo riporta la stampa locale, secondo cui il pacchetto, che comprende un prestito della Bers di 12 milioni di euro e 2 milioni di sovvenzioni dell'Unione europea, finanzierà la ricostruzione e misure di efficienza energetica in 80 edifici pubblici della provincia autonoma, tra cui scuole, centri sanitari, edifici amministrativi, nonché edifici sportivi e culturali di 20 comuni. Come detto, gli edifici saranno ristrutturati e migliorati con isolamento termico, nuova carpenteria, migliori sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento nonché illuminazione ad alta efficienza energetica. (Seb)