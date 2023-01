Business news: Repubblica Ceca, ministero Finanze prevede contrazione economica di mezzo punto di Pil nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Repubblica Ceca dovrebbe registrare una diminuzione del Pil dello 0,5 per cento e un’inflazione media del 10,4 per cento. Sono le previsioni aggiornate del ministero delle Finanze di Praga, peggiorate rispetto a quelle precedenti. A novembre 2022 il dicastero si aspettava infatti una riduzione del Pil dello 0,2 per cento e un’inflazione media del 9,5 per cento. L’anno scorso il rapporto deficit-Pil è stato del 3,6 per cento, mentre il debito è salito al 44,6 per cento. Per quest’anno è atteso un deficit del 4,2 per cento e una crescita del debito al 45,8 per cento. (Vap)