Business news: Spagna, Opdenergy annuncia 2,3 GW di permessi ambientali in diverse province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Opdenergy ha ottenuto un totale di 2,3 gigawatt (GW) di dichiarazioni di impatto ambientale (Eis) positive per i suoi progetti di energia rinnovabile in diverse fasi situati in Spagna. Secondo quanto riferito in un comunicato, i progetti riguardano le province di Badajoz, Burgos, Cadice, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Palencia, Teruel, Valladolid, Zamora e Saragozza. L'obiettivo di Opdenergy è quello di sviluppare progetti situati in posizioni strategiche per ottenere la massima efficienza e con il massimo rispetto per l'ambiente in cui si trovano, oltre a sostenere le economie locali. Per l'azienda, la costruzione e il futuro collegamento di questi impianti alla rete saranno un "grande impulso" per le economie di queste regioni e per il mix energetico del Paese. (Beb)