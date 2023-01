Business news: Spagna, nel 2022 di gare pubbliche per oltre 30 miliardi di euro, +27,9 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, le gare d'appalto indette da tutti gli enti pubblici in Spagna hanno raggiunto un importo di 30 miliardi di euro, il 27,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi dall'Associazione delle imprese di costruzione e dei concessionari di infrastrutture (Seopan). Nel complesso dell'anno, le amministrazioni locali sono state in testa alle gare d'appalto, con 11,5 miliardi di euro (+30,4 per cento), seguite dalla regioni con 10,1 miliardi di euro (+48 per cento) e lo Stato con 8,3 miliardi di euro (+7,2 per cento). Il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana è stato il dicastero che ha concentrato la maggior parte degli investimenti statali con 6,3 miliardi di euro (+5 per cento). Per quanto riguarda la regioni, la Comunità di Madrid è stata la principale offerente con 2,4 miliardi di euro, seguita dalla Catalogna con 1,5 miliardi di euro e dall'Andalusia con 1,1 miliardi di euro. (Spm)