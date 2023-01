Business news: Regno Unito, produzione automobilistica diminuisce del 9,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione automobilistica britannica è diminuita del 9,8 per cento, con un totale di 775.014 auto prodotte nel 2022, il peggior dato dal 1956. A rivelarlo i dati della Società dei produttori e commercianti di motori britannica, ripresi dal quotidiano "Financial Times". Con l'industria mondiale ancora ostacolata da una carenza di semiconduttori e sporadiche forniture di componenti dalla Cina, diverse chiusure di impianti nel Regno Unito negli ultimi due anni hanno causato l'ulteriore diminuzione dei numeri. Inoltre, le vendite del settore alla Russia, che era per il Regno Unito tra i primi 10 mercati di esportazione nel 2021, sono cessate all'inizio del 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. (Rel)