Business news: Romania, previsto rallentamento della crescita economica al 2,8 per cento nel 2023

- La crescita economica della Romania avrà un rallentamento al 2,8 per cento nel 2023, dopo il 4,9 per cento osservato l'anno precedente. E' quanto ha riferito la Commissione nazionale per le strategie e le previsioni della Romania (Cnsp). Il medesimo ente prevede un tasso di inflazione all'8 per cento a fine anno, in calo rispetto al 16,4 per cento di fine 2022. I dati non differiscono da quelli indicati nelle previsioni autunnali, pubblicate a ottobre. La crescita dei consumi rallenterà al 2,4 per cento (4,6 per cento nel 2022), mentre quella degli investimenti al 6,2 per cento (10,2 per cento nel 2022). Per il 2024, l'istituto prevede un aumento del Pil del 4,8 per cento e un calo significativo dell'inflazione al 3,7 per cento. L'export di quest'anno dovrebbe crescere del 10,6 per cento, fino a 102,65 miliardi di euro, mentre per l'import dovrebbe aumentare del 12 per cento, fino a 142,55 miliardi di euro. Il deficit commerciale salirà a 39,9 miliardi di euro nel 2023. Per il 2024, le esportazioni dovrebbero aumentare dell'8,2 per cento, le importazioni dell'8,5 per cento e il deficit commerciale aggiungerà i 43,6 miliardi di euro. Nel 2022 l'aumento delle esportazioni è stato del 24,3 per cento e quello delle importazioni del 28,8 per cento. Il deficit commerciale è stato di 33,9 miliardi di euro. (Rob)