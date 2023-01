Lazio 2023: giallo attorno a ritiro candidatura ma incidente mortale irrompe nel dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque o sei i candidati alla presidenza della Regione Lazio? Un giallo che ha tenuto banco tutto il pomeriggio di ieri e che ruota attorno al presunto ritiro - poi smentito - della candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Fabio Pignalberi, presidente del Movimento Più Italia. A seguito di una indagine delle forze dell'ordine, la Corte d'Appello ha escluso le due liste a sostegno di Pignalberi - Insieme per l'Italia e Quarto polo - per presunte irregolarità nella raccolta delle firme. Da qui il passo indietro annunciato in un post Facebook, poi rimosso, con Pignalberi che allude a un possibile uso improprio da parte di terzi del suo profilo social. Pignalberi, raggiunto telefonicamente da “Agenzia Nova” precisa: “Non ho mai ritirato la candidatura”. E in riferimento all'esclusione delle liste di Frosinone, per presunte irregolarità sulle firme, osserva: “È stato già presentato un ricorso al Tar. E sulle 1.100 firme in più, dovrà spiegarci il Comune di Serrone (in provincia di Frosinone, ndr) per quale motivo ce le ha inviate pur non avendole noi mai richieste”. Infine, in merito al messaggio pubblicato, e poi cancellato, su Facebook, Pignalberi chiarisce: “La mia pagina non ha pubblicato nessun post. Non so che cosa sia successo, io non ho fatto nessuna rinuncia, e ho dovuto cambiare i dati e le credenziali della mia pagina Facebook, perché non sono stato io a scrivere quel messaggio”. Il Tar si esprimerà sul ricorso nella prossima settimana. (segue) (Rer)