Lazio 2023: giallo attorno a ritiro candidatura ma incidente mortale irrompe nel dibattito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Pignalberi in una diretta Facebook aggiunge "che qualcuno si è divertito utilizzando la casella di posta elettronica, per inoltrare una pec in Corte d'Appello dove il sottoscritto aveva rinunciato alla sua candidatura. Tale circostanza - ha sottolineato - non è vera, questo è stato un attacco alla mia persona per strumentalizzare la campagna elettorale". Intanto, nella giornata di ieri, a irrompere nella campagna elettorale del Lazio, frenandone il dibattito, è la cronaca, col cordoglio per l'ennesimo incidente stradale che è costato la vita a 5 ragazzi. Un tragedia sulla strada, dal bilancio pesantissimo che si spera non peggiori, dato che in ospedale un altro giovane lotta tra la vita e la morte. Le vittime avevano dai 17 ai 21 anni. L'incidente mortale si è verificato nella notte di giovedì in via Nomentana, all'altezza di Fonte Nuova, a pochi chilometri da Roma. Un fascio di fiori lasciato sul marciapiedi, i segni e i frammenti della carrozzeria di un’auto, è tutto ciò che resta insieme all'incredulità e al dolere. Un terribile incidente che ha toccato non solo la comunità di Fonte Nuova, in lutto, ma una intera regione, rimettendo in primo piano il tema della sicurezza stradale. In particolare, il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, già nei giorni scorsi aveva sollevato la questione, inserendola nel suo programma elettorale. D'Amato ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime, parlando di sicurezza stradale come priorità e sottolineando come il tema sia in cima al suo programma. (segue) (Rer)