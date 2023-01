Lazio 2023: giallo attorno a ritiro candidatura ma incidente mortale irrompe nel dibattito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un piano straordinario sulla sicurezza stradale. L'ho inserita come priorità assoluta del mio programma - ha dichiarato D'Amato -. Serve un impegno di tutti i soggetti interessati, con il pieno coinvolgimento delle associazioni dei familiari, per una nuova cultura della sicurezza, per aumentare i controlli e la prevenzione a partire dalle scuole. Vanno messe in atto tutte le migliori pratiche già sperimentate in diversi paesi d'Europa per ridurre drasticamente il numero degli incidenti e delle vittime", ha concluso D'Amato. Cordoglio anche da parte del candidato del centrodestra, Francesco Rocca, che "profondamente addolorato" si è stretto al dolore delle famiglie. "Si tratta di disgrazie che non possono lasciare indifferenti e contro le quali è necessario agire con determinazione - ha aggiunto Rocca -. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i ragazzi e sale vertiginosamente, ogni giorno, il bilancio pesantissimo delle giovani vite spezzate: solo nello scorso mese di luglio sono state 18 le vittime tra Roma e provincia, quasi tutte sotto i 30 anni. Queste stragi, che non risparmiano pedoni, ciclisti e automobilisti, non possono essere più tollerate. Sarà tra le mie priorità un'azione mirata a garantire maggiore sicurezza sulle strade, con un monitoraggio costante delle arterie più pericolose e con interventi concreti, in sinergia con un'attività di educazione stradale sin dalla più giovane età, per evitare il ripetersi, ormai quasi quotidiano, di simili tragedie", ha concluso. La candidata del M5s Donatella Bianchi ha parlato di "una terribile tragedia. Da mamma e cittadina esprimo il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, potendo solo immaginare il loro dolore. Sono troppi i giovani che perdono la vita sulle nostre strade - ha sottolineato Bianchi -. Bisogna intervenire con iniziative e misure mirate, con una sinergia tra istituzioni, scuole e società civile per giungere ad una maggiore educazione e cultura della sicurezza stradale". (Rer)