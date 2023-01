Medio Oriente: Usa condannano attacco a Gerusalemme, sostegno a governo israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente l’attacco con arma da fuoco avvenuto oggi nel quartiere di Neve Ya’akov, a Gerusalemme, nei pressi di una sinagoga, costato la vita ad almeno otto persone. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre. “Gli Stati Uniti ribadiscono il loro sostegno al governo israeliano, e il presidente ha chiesto alla sua squadra per la sicurezza nazionale di offrire immediatamente tutto l’aiuto necessario ai nostri alleati”, ha detto. (Was)