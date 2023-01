Medio Oriente: attacco terroristico a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano promette di agire con durezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha sospeso giovedì, 26 gennaio, il coordinamento della sicurezza con Israele dopo che le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno ucciso nove palestinesi, tra cui una donna anziana, durante un raid nella città di Jenin, in Cisgiordania. "Il coordinamento della sicurezza è interrotto a partire da ora", ha affermato la presidenza palestinese in una nota. La mossa rischia di aggravare ulteriormente la tensione tra Israele e l’Anp e giunge a pochi giorni dal viaggio programmato del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nella regione, dove a inizio settimana incontrerà separatamente il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, per discutere la nuova escalation di violenza. (segue) (Res)