Business news: Grecia, incassi dei servizi di viaggio in aumento del 68,5 per cento nel periodo gennaio-novembre 2022

- Il saldo dei servizi di viaggio a novembre 2022 ha mostrato un avanzo di 180 milioni di euro, rispetto ai 154,8 milioni del novembre 2021. È quanto emerge da un rapporto della Banca di Grecia. A novembre 2022 gli incassi di viaggio sono aumentati del 15,9 per cento annuo a 314 milioni (rispetto ai 271 milioni di novembre 2021). L'aumento delle entrate di viaggio è dovuto a un aumento del 44,7 per cento dei flussi di viaggiatori in entrata, poiché la spesa media per viaggio è diminuita del 21,8 per cento. Le entrate nette di viaggio hanno compensato il 4,7 per cento del deficit di merci e hanno contribuito per il 55,4 per cento alle entrate nette totali per servizi. Per quanto riguarda il periodo gennaio-novembre 2022, il saldo presenta un avanzo di 15.624,7 milioni, in aumento rispetto a un avanzo di 9.316,7 milioni del corrispondente periodo del 2021. Gli incassi per viaggi sono cresciuti di 7.067,6 milioni, pari al 68,5 per cento, a 17.384,2 milioni. I flussi dei viaggiatori in entrata sono cresciuti nel periodo in esame del 90,3 per cento ma la spesa media per viaggio è diminuita del 12 per cento. (Gra)