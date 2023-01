Business news: Spagna, Endesa ottiene dichiarazione impatto ambientale per parco eolico in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha ricevuto la dichiarazione di impatto ambientale (Eis) favorevole per la costruzione del parco eolico di Galatea, il primo parco eolico dell'azienda che sarà costruito in Catalogna e in cui investirà circa 50 milioni di euro. Il parco da 49 megawatt (MW) di potenza sarà situato a La Jonquera, al di fuori delle aree naturali protette della zona, ed erogherà la sua energia attraverso una linea elettrica alla sottostazione di Figueres. In un comunicato, Endesa ha evidenziato che il parco eolico di Galatea è stato pianificato fin dall'inizio della sua lavorazione nel 2020 con misure ambientali preventive che saranno coordinate con la Direzione generale dell'ambiente della Catalogna. Queste misure comprendono l'analisi e il monitoraggio dell'avifauna locale, le azioni relative alla costruzione e all'integrazione paesaggistica del parco eolico e altre misure per proteggere la biodiversità. (Spm)