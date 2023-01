Business news: Spagna, Acciona mette in funzione complesso fotovoltaico da 125 MW in Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona Energia ha messo in funzione il complesso fotovoltaico Estremadura I, II e III da 125 megawatt, il suo più grande impianto solare in Spagna. Secondo quanto riferito in un comunicato, il complesso - che ha richiesto un investimento complessivo di 80 milioni di euro - sarà in grado di fornire elettricità pulita equivalente al consumo annuo di circa 65 mila abitazioni, evitando l'emissione di circa 112 mila tonnellate di CO2. Acciona Energia ha annunciato che, come parte del suo impegno verso le comunità in cui opera, investirà una percentuale dei profitti generati dall'impianto in progetti sociali. I lavori di costruzione di Estremadura I, II e III hanno portato alla luce una serie di importanti resti archeologici risalenti a più di 5 mila anni fa e l'azienda ha lavorato a stretto contatto con archeologi, specialisti della conservazione del patrimonio e la Direzione generale del patrimonio culturale del governo regionale dell'Estremadura per localizzare, delimitare e salvaguardare i siti trovati. (Spm)