Germania: ministro Difesa Pistorius, i 100 miliardi di euro per le Forze armate non basteranno (2)

- Intanto, come evidenziato da Pistorius, la Bundeswehr necessita urgentemente di rifornimenti per colmare le lacune di armi e materiali, aggravate dagli aiuti all’Ucraina come i carri armati Leopard 2A6. Al riguardo, il ministro della Difesa tedesco ha osservato che i corazzati “non si trovano a portar via su uno scaffale” e “le munizioni non crescono sugli alberi, aspettando di essere raccolte”. La Germania non sarà in grado di risolvere le carenze della Bundeswehr nel breve periodo. A medio e lungo termine, ha quindi evidenziato Pistorius, “dovremmo costituire un’industria degli armamenti europea che possa farlo”. Inoltre, si dovrebbe arrivare a “sistemi d’arma standardizzati in Europa”. (segue) (Geb)