Medio Oriente: attacco terroristico a Gerusalemme, il ministro della Difesa israeliano promette di agire con durezza

22 luglio 2021

- L’attacco terroristico avvenuto fuori da una sinagoga nel quartiere di Neve Ya’akov, a Gerusalemme, ha provocato la morte di sette persone, cinque uomini di 20, 25, 30, 50 e 60 anni, e due donne di 60 e 70 anni, oltre al ferimento di un ragazzo di 15 anni, un altro di 24 anni e una donna di 60 anni. Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha dichiarato: “L’apparato della difesa sotto la mia guida agirà con durezza e senza compromessi contro il terrorismo e raggiungerà tutti coloro che sono coinvolti nell’attacco”. Da parte sua, il ministro della Sicurezza pubblica, Itamar Ben Gvir, - giunto sul luogo dell’attacco terroristico - ha affermato: “Un maggior numero di cittadini deve avere armi. Il governo risponderà”. Il portavoce per i media in arabo delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichai Adraae, ha scritto su Twitter: “Chi compie un attacco terroristico in una sinagoga e uccide i fedeli non è un eroe, ma un codardo senza religione. Guai a chi distribuisce dolci per festeggiare l’uccisione di innocenti”. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni dei gruppi armati palestinesi. Il portavoce del movimento palestinese islamista Hamas, Hazem Qassem, “ha elogiato l'eroica a Gerusalemme occupata, sottolineando che si tratta di una risposta naturale al crimine dell'occupazione a Jenin”. "L'eroica operazione arriva come rappresaglia per i martiri di Jenin, sottolineando che la battaglia con l'occupazione continua”, ha aggiunto Qassem. L'attacco è avvenuto nella Giornata della memoria dell'Olocausto. (segue) (Res)