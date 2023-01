Usa: assalto al Congresso, uno dei manifestanti condannato a più di 6 anni di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei manifestanti che hanno assaltato il Congresso degli Stati Uniti, il 6 gennaio 2021, è stato condannato ad oltre 80 mesi di prigione, per aver aggredito un l’agente di polizia Brian Sicknick con uno spray al peperoncino durante le rivolte. L’uomo, Julian Khater, si è dichiarato colpevole lo scorso settembre di aggressione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto è invece morto il giorno dopo le rivolte, a causa di un infarto. Il suo medico, Francisco Diaz, ha riferito al “Washington Post” che la morte è sopraggiunta per cause naturali, ma che l’aggressione ha avuto comunque un impatto sulla sua condizione. (Was)